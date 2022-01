Eric Zemmour en couple avec Sarah Knafo (28 ans), il confirme et jure "régler" ses problèmes de vie privée

La fin d'un secret de polichinelle... Eric Zemmour a confirmé sa romance avec Sarah Knafo, sa conseillère omniprésente et celle dont il jure que sans elle, "il n'y aurait pas eu de campagne" présidentielle. Il a fait ses confidences à Bruce Toussaint sur le plateau de BFMTV, mercredi 12 janvier.

"Qui est Sarah Knafo ?". C'est avec ces quelques mots tous simples que Bruce Toussaint a mis les pieds dans le plat face à Eric Zemmour, qui a accepté de répondre. "C'est ma collaboratrice, ma compagne. Il n'y aurait pas eu de campagne sans Sarah Knafo. Mais on s'arrêtera là, si vous me le permettez", a réagi l'ancien journaliste décrié révélé au grand public grâce à l'émission On n'est pas couché.

Mais ce dernier n'a finalement pas manqué de discuter un peu plus longuement de ce qu'implique cette histoire de coeur, d'autant qu'il cherche à déloger Emmanuel Macron de l'Elysée - il jure hésiter à se représenter pour un second mandat - pour devenir président. "Je vais vous dire, il n'y a pas de première dame dans les institutions de la Ve République. Donc les gens n'ont pas à savoir. Mais vie privée, c'est ma vie privée. Je règle au fur et à mesure du temps les problèmes que me posent ma vie privée", a-t-il ajouté.

En évoquant "les problèmes" que sa liaison avec Sarah Knafo qui posent dans la vie, Eric Zemmour semble indiquer entre les lignes qu'il y a son mariage avec sa femme Mylène Chichportich en jeu ; celle-ci est une discrète avocate spécialisée dans le droit des faillites. Le couple s'est rencontré en 1982 dans un restaurant parisien. De ce mariage sont nés trois enfants : Hugo (en 1997), Thibault (en 1998) et Clarisse (en 2004). Officiellement, les époux ne sont pas divorcés en dépit de la romance partagée entre Eric Zemmour et Sarah Knafo. D'ailleurs, lors du meeting du candidat d'extrême droite à Villepinte - marquée par la violence physique d'une poignée de militants - en décembre dernier, femme et enfants étaient présents pour le soutenir. Sarah Knafo aussi.