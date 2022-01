"J'attends sa décision" : Brigitte Macron dans le flou elle aussi, son mari candidat à la présidentielle ?

Emmanuel Macron sera-t-il candidat à la présidentielle de 2022 ? Le président de la République a clairement admis en avoir envie mais que sa décision définitive n'était pas encore arrêtée. Pendant ce temps, il laisse le champ libre à ses opposants sur le terrain, de Valérie Pécresse à Jean-Luc Mélenchon en passant par Marine Le Pen. Sur TF1, Brigitte Macron a été questionnée sur le sujet.

Invitée à répondre aux questions de Jacques Legros alors qu'elle porte la 33e édition des Pièces Jaunes - opération qui dure du 12 janvier au 5 février - Brigitte Macron a réagi aux ambitions présidentielles de son époux, qui ne serait pas contre un second mandat à l'Elysée. "Si je reprends bien ce qu'il a dit, j'ai entendu qu'il en avait envie mais qu'il n'avait pas pris sa décision. Donc, comme vous, j'attends sa décision", a-t-elle répondu, noyant un peu le poisson. Mais la première dame, qui aimerait volontiers retrouver une vie plus simple, a reconnu qu'avec son mari, ils parlent "énormément, de tout". D'une nouvelle campagne présidentielle aussi ?

L'épouse du chef de l'Etat a ajouté : "Dans le cadre de la présidentielle, je tiens à dire que, dans aucune manière, j'essaye de l'influencer, le convaincre, le persuader, jamais. Parce que c'est l'histoire entre les Français et un homme ou une femme. Et je n'ai absolument pas à intervenir. Je me l'interdis." Alors que Jacques Legros essayait de savoir si, à titre personnel, Brigitte Macron avait envie que son mari fasse un second mandat, elle a estimé que cela "ne rentre pas en compte" et que, dans sa tête, "c'est 5 ans". Mais, de toute évidence, elle n'est pas fermée à l'idée de prolonger un peu l'expérience. "Je suis programmée pour 5 ans, après je verrai. De toute façon, la vie avec moi a été extrêmement inventive. Et depuis 25 ans, elle l'est chaque jour. Et quand vous êtes mariée à un homme comme Emmanuel Macron je peux vous dire que chaque jour a son lot de surprises (...) pour l'instant, dans ma tête, rien n'existe. Je suis résolument dans le présent", a-t-elle ajouté.