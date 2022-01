Valérie Pécresse recycle du Sarkozy : la candidate veut "ressortir le Kärcher de la cave"

Une reprise en fanfare ! Alors qu'Emmanuel Macron a réussi son coup médiatique avec sa phrase sur les non-vaccinés qu'il admet vouloir "emmerder" dans sa grande interview au Parisien, Valérie Pécresse n'est guère moins timorée avec les mots. Candidate victorieuse de la primaire de la droite, elle jongle délicatement entre une image modérée et ferme. Sur la sécurité, elle tient un discours que n'aurait pas renié l'ex-président Nicolas Sarkozy...

En effet, alors qu'elle était en déplacement dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse pour parler de sécurité, Valérie Pécresse a recyclé des propos bien connus des Français... "Je vais ressortir le Kärcher de la cave. Cela fait dix ans qu'il y est et il est temps de l'utiliser. Il s'agit de remettre de l'ordre dans la rue car on ne donne plus de réponse face à la violence des nouveaux barbares", a-t-elle lancé dans un entretien à La Provence. Tout le monde aura reconnu la référence à la mythique citation de Nicolas Sarkozy quand, alors ministre de l'Intérieur, il avait promis de nettoyer au Kärcher les cités, notamment en Seine-Saint-Denis.

"Je veux nettoyer les quartiers a-t-elle ajouté, en précisant vouloir s'appuyer sur "des brigades coups de poing, incluant des moyens numériques, le fisc, mais aussi l'armée, afin de sécuriser les périmètres d'intervention." Valérie Pécresse, qui se positionne ainsi sur un terrain déjà très affectionné par ses principaux rivaux Marine Le Pen (RN) et Eric Zemmour (Reconquête), espère se construire une image de présidente qui n'aurait pas la main qui tremble face à l'insécurité. Assez pour porter la dynamique sondagière qui la donne d'un jour à l'autre au second tour face à Emmanuel Macron ?

Avec ses propos, Valérie Pécresse recycle donc du Nicolas Sarkozy dans le texte mais ce dernier a-t-il apprécié l'hommage ? Selon le Canard enchaîné, il traiterait en off la candidate de droite et présidente de la région Ile-de-France de "pimbêche"... Pas certain qu'il soit un grand fan de celle choisie pour porter les couleurs de son camp à la présidentielle en avril prochain.