Eric Zemmour et ses enfants : sa fille le soutient-elle moins que ses garçons ?

Eric Zemmour a collaboré pendant près de dix ans avec la radio RTL, jusqu'en 2019, année où elle a arrêté de travailler avec lui après ses provocations à la haine raciale. Deux ans plus tard, il retrouve son ancien collègue Yves Calvi mais cette fois dans la position d'invité politique, pour discuter de la présidentielle 2022 à laquelle il participe en tant que leader du jeune parti Reconquête!. L'animateur connaît donc bien l'homme politique d'extrême-droite, cela se ressent dans ses questions, sans détour, qu'il ose poser. N'hésitant pas à l'interroger sur sa vie privée et sa conseillère Sarah Knafo, il lui pose également des questions sur ce qu'il protège le plus des médias, sa progéniture.

Après l'avoir interrogé sur les amis dont il s'est éloigné depuis qu'il s'est radicalisé politiquement, Yves Calvi aborde un cercle plus intime, celui de ses enfants : Hugo, 24 ans, Thibault, 22 ans et Clarisse, 17 ans, nés de son mariage avec l'avocate Mylène Chichportich. "Vos trois enfants partagent-ils vos idées et vos engagements ?", demande le journaliste. Eric Zemmour lui répond après une longue pause : "Oui." Son hôte s'amuse du temps qu'il a pris pour réagir : "Vous allez comprendre pourquoi. (rires) J'ai deux garçons et une fille. Mes deux garçons sont plus grands, ma fille est plus jeune, elle a 17 ans. Je peux dire que mes deux garçons partagent tout à fait mes opinions." Ce à quoi Yves Calvi lui rétorque avec malice : "Vous êtes en train de me dire, 'mes deux garçons oui, ma fille nettement moins' ?" Le polémiste le reprend : "Ce n'est pas nettement moins. Elle est moins engagée politiquement, comme elle est plus jeune. C'est pour ça que je me permettais cette précaution oratoire."

Très pudique sur sa famille et refusant tout commentaire sur sa vie privée exposée dans les médias, Eric Zemmour s'était toutefois permis, lors de sa prestation télévisée pour Elysée 2022, d'évoquer une discussion qu'il a eue avec son fils et qui l'a motivé à se lancer dans la politique. "Un jour, je discute avec mon fils, je lui dis : 'tu as vu, quand même les esprits évoluent, j'ai pris ma part sur l'assimilation, sur l'immigration.' Vous savez comment sont les gamins, il me regarde et il me claque en me disant : 'Oui, bah ça va le diagnostic tu l'as fait, maintenant il faut passer à l'action", avait-il déclaré à Léa Salamé et Laurent Guimier.