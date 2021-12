Eric Zemmour évoque la "claque" que son fils lui a donnée : "Vous savez comment sont les gamins..."

Le nouveau Eric Zemmour était l'invité de l'émission politique en prime time de France 2 Elysée 2022. Il ne s'agit plus de l'essayiste aux best-sellers et chroniqueur de télévision : l'homme de 63 ans s'est mué le 30 novembre, date de l'annonce de sa candidature, en homme politique. Il s'est donc retrouvé sur le fauteuil de l'invité principal, interrogé par Laurent Guimier et Léa Salamé - avec laquelle il avait déjà collaboré pour le petit écran. Les moments de tension étaient légion, notamment face à Bruno Le Maire qui a visiblement trouvé le point faible de la figure d'extrême-droite en l'interrompant calmement mais régulièrement. Tentant de maîtriser son sang-froid, chose qu'on lui a reproché de ne pas contrôler lors de son doigt d'honneur, il a tenté de montrer un autre visage sur la chaîne publique. Et pour susciter la sympathie, rien de mieux que de parler de sa famille, avec pudeur bien entendu. C'est ainsi qu'il a évoqué son fils devant les caméras.

C'est pour expliquer pourquoi il a décidé de se lancer dans la politique qu'Eric Zemmour parle de son fils : "Un jour, je discute avec mon fils, je lui dis : 'tu as vu, quand même les esprits évoluent, j'ai pris ma part sur l'assimilation, sur l'immigration.' Vous savez comment sont les gamins, il me regarde et il me claque en me disant : 'Oui, bah ça va le diagnostic tu l'as fait, maintenant il faut passer à l'action. (...) C'est la responsabilité face à ses enfants et face aux enfants des autres. Quelle France on va leur laisser. Et je me suis dit qu'il faut qu'on conserve la France qu'on nous a transmise et qu'on puisse la transmettre à nos enfants. Je pense que si je ne m'étais pas présenté, si je ne gagne pas cette présidentielle, ça n'arrivera pas. La France qu'on a connue, qu'on a aimée, elle va disparaître."

Eric Zemmour est père de trois enfants, Hugo, né en 1997, Thibault, en 1998 et Clarisse, en 2004. Ils étaient présents lors du meeting à Villepinte, au côté de leur mère, l'avocate Mylène Chichportich, mais dans l'ombre, à l'inverse de sa conseillère en campagne qui a reçu une standing ovation, Sarah Knafo. L'ancien journaliste du Figaro ne parle jamais de sa famille et protège farouchement sa progéniture. Il n'hésite pas à porter plainte quand on s'attaque à sa vie privée, comme il l'a fait contre le magazine Closer au mois de novembre.