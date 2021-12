Eric Zemmour et Sarah Knafo à Villepinte : sa proche conseillère reçoit une standing ovation

Placée au premier rang du meeting tendu d'Eric Zemmour à Villepinte ce 5 décembre 2021, sa conseillère Sarah Knafo était assise au côté de l'ancien député Jean-François Poisson, de l'ex-ministre du Logement Christine Boutin, du haut-fonctionnaire et polémiste Jean Messiha, du proche de Jean-Marie Le Pen Lorrain de Saint Affrique et d'Eric Naulleau, son ancien complice de Paris Première puis On n'est pas couché. Au cours de cet événement très attendu par les militants de l'essayiste d'extrême-droite, rassemblant environ 15000 personnes, la jeune énarque qui murmure à l'oreille du candidat était aux anges. Triomphant, loin des tourbillons médiatiques provoqués par ses pertes de sang-froid, le politique était dans son élément.

"Avant l'arrivée de la presse tout à l'heure... Éric Zemmour répétait son discours, entouré de Sarah Knafo sa conseillère et Jacques Gay, comédien qui le conseille sur ses prises de parole", écrit sur Twitter Sehla Bougriou, reporter politique pour TF1.