Meeting d'Eric Zemmour : Tête en sang, chaises lancées... Images des incidents violents à Villepinte

Ce 5 décembre 2021, Eric Zemmour a tenu son premier meeting en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2022. Il s'est tenu, non pas au Zénith de Paris comme il en a été question le mois dernier, mais finalement à Villepinte en Seine-Saint-Denis. L'ancien polémiste du PAF a été accueilli par une foule en liesse de 10 000 personnes selon l'AFP, lors d'un événement qui a été émaillé par plusieurs incidents.

Avant une série d'interventions de soutiens en tribune, les journalistes venus prendre la température ont été rapidement hués, notamment l'équipe de Quotidien, l'émission de TMC présenté par Yann Barthès, une des personnalités ciblées dans la vidéo controversée de campagne d'Eric Zemmour. On pouvait ainsi entendre "tout le monde déteste Quotidien", ou bien encore "bande de vendus". La sécurité a dû intervenir pour mettre à l'abri des reporters pris à partie. "La sécurité a surréagi. Ils sont revenus. Il n'y a eu aucune violence", assure l'équipe de communication du candidat.

Quand Eric Zemmour arrive vers 17h30 dans la salle du parc d'expositions de Villepinte, un individu l'a empoigné, indique l'AFP, sans définir s'il s'agit d'un opposant. Il a été rapidement exfiltré. Le candidat aurait été blessé au poignet et s'est vu prescrire par un médecin 9 jours d'ITT, a appris l'AFP auprès de son équipe. Un dépôt de plainte est envisagé selon son porte-parole Antoine Diers. Puis c'est au début du discours que des violences éclatent. Une dizaine de militants de SOS Racisme, dissimulés dans le public, dévoilent des vêtements pour dire "non au racisme". Dans la vidéo diffusée par l'association ou par Brut.fr et BFMTV, on les voit aussitôt recevoir des coups et être visés par des chaises. Plusieurs courses-poursuites ont lieu à l'arrière de la salle pour les exfiltrer, dans une grande confusion. Certains participants du meeting se dissimulent le visage, visiblement décidés à en découdre. La situation revient au calme au bout d'une dizaine de minutes. Un membre de la sécurité évoque "quelques militants antifas" exfiltrés, leur reprochant d'avoir voulu semer le trouble.