"J'ai une pensée pour la femme d'Eric Zemmour" : Léa Salamé touchée par Mylène Chichportich

L'animateur de l'émission On est en direct sur France 2 n'a pas pu s'empêcher ce samedi 27 novembre 2021 d'évoquer avec humour l'affaire Zemmour et le doigt d'honneur relayé dans tous les médias ce même jour. Au côté de Léa Salamé, il a rebondi sur cette actualité en parodiant la chanson de Joséphine Baker, panthéonisée ce 30 novembre : "J'ai deux Zemmour..."

Laurent Ruquier a notamment fait référence à la couverture du magazine Closer contre lequel le candidat putatif à l'élection présidentielle 2022 porte plainte pour atteinte au droit à l'image et à la vie privée, après avoir tenté en vain d'empêcher la publication de ce numéro qui aborde son intimité. Après les jeux de mots et allusions à la situation du polémiste réactionnaire avec qui il a longuement collaboré sur le plateau d'On n'est pas couché, c'est sa collègue journaliste politique Léa Salamé qui conclut : "On n'a une pensée pour madame Zemmour, sa femme. Non, je ne la connais pas mais je me dis qu'elle se prend depuis deux mois des 'unes' violentes."

Avec Mylène Chichportich, Eric Zemmour a eu trois enfants qu'il préserve encore plus des médias depuis qu'il aspire à candidater pour la présidentielle : Hugo, né en 1997, Thibault, en 1998 et Clarisse, en 2004. Son épouse, qu'il a rencontrée en 1982 alors qu'il avait 24 ans est une avocate spécialisée dans le droit des faillites. Elle a fondé avec son mari la maison d'éditions Rubempré qui édite notamment le travail de l'essayiste controversé, comme La France n'a pas dit son dernier mot et qui a engrangé plus d'un million d'euros de bénéfices.

Sa femme doit observer d'un oeil attentif la médiatisation de la presque campagne présidentiel du père de ses enfants. Femme forte selon leur amie commune Isabelle Balkany, elle préfère néanmoins rester dans l'ombre. C'est donc en solo que l'auteur du Premier Sexe évolue sous les projecteurs, de plus en plus isolé. En effet, l'un de ses plus puissants soutiens financier, Charles Gave, a décidé de prendre ses distances, tandis que Robert Ménard, maire de Béziers et proche notoire de l'ancien intervenant de CNews critique de plus en plus la stratégie d'Eric Zemmour. Reste Sarah Knafo, jeune énarque qui a mis sa carrière à la Cour des comptes en pause pour se consacrer à la direction de sa campagne, toujours plus présente pour afficher son soutien à son ancien mentor dont elle est devenue la première alliée.