Doigt d'honneur d'Eric Zemmour : Il réagit à son geste "inélégant" et prépare la contre-attaque

Se montrant serein et assumant son geste, Eric Zemmour est toutefois en position délicate depuis son déplacement à Marseille. "Je ne veux pas que Marseille doit la dernière image avant la candidature", a dit un membre de l'équipe d'Eric Zemmour selon France Inter qui s'est interrogée sur la stratégie que va prendre celui qui devrait annoncer sa candidature au Zénith de Paris le 5 décembre. Il envisagerait une nouvelle vidéo percutante ou un autre déplacement, pour effacer le souvenir de sa débandade dans le sud de la France. Cette journée du lundi est consacrée à la grande journée de dimanche prochain à Paris : la date est surbookée pour donner l'image de salle pleine à craquer et un écran géant pourrait être installé à l'extérieur, indique la station du groupe Radio France.

Mise à part celle qui est désormais présentée comme sa directrice de campagne, l'énarque Sarah Knafo, quels sont les soutiens qui vont s'afficher à ses côtés après le départ du puissant Charles Gave ? Les sondages oscillent désormais entre 17 et 12%, ces interventions dans des salles en Suisse et en Grande-Bretagne ont été refusées sans parler de la couverture du magazine Closer qui s'en prend à sa vie privée et à celle de sa conseillère : Eric Zemmour est plus que jamais seul.