Léa Salamé recadre poliment Laurent Ruquier : "Ce n'est pas mon job"

Samedi 20 novembre 2021, Laurent Ruquier et Léa Salamé ont reçu sur le plateau d'On est en direct sur France 2 une foule d'invités venus d'univers différents : Le photographe Yann Arthus-Bertrand, l'ancien pilote de Formule 1 Romain Grosjean et sa femme Marion, les actrices Emmanuelle Bercot et Cécile de France ainsi que le docteur Fabrice Denis pour le film De son vivant, le chanteur Garou, le rappeur Sopico, le médecin et animateur Michel Cymes, l'humoriste Patrick Timsit et enfin Yannick Jadot. Ce dernier est le gagnant de la primaire d'Europe Ecologie les Verts et représente donc son parti pour l'élection présidentielle 2022. Le "Vert" était ravi d'avoir les caméras braquées sur lui pour défendre ses idées et son programme. Si certaines de ses idées ont convaincu l'animateur-star de France Télévision, sa collègue l'a poliment recadré, ne souhaitant pas afficher ses opinions politiques.

En abordant le sujet polémique de la chasse en France et notamment des accidents qui y sont liés, Laurent Ruquier a lancé Yannick Jadot sur une question pour laquelle il est intraitable : il faut que les Françaises et les Françaises puissent se promener en toute sécurité en forêt les week-ends et vacances scolaires. Le présentateur d'On est en direct essaie de couper l'échange pour enchaîner sur d'autres sujets car le temps manque : "On est plutôt d'accord avec vous, alors passons au nucléaire." C'est alors que Léa Salamé le coupe : "Il est d'accord avec vous." Laurent Ruquier plaisante devant son invité : "Elle chasse tous les jours !" Puis, la spécialiste en politique souhaite remettre clairement les pendules à l'heure : "A la différence de Laurent, je ne donne pas mon avis, et ce n'est pas mon job." Son acolyte conclut : "C'est pratique de ne pas être journaliste en fait, vous n'avez pas de chance ma pauvre Léa."

A cheval sur la déontologie qui veut que les journalistes traitent l'actualité de la façon la plus objective possible - un challenge difficile à appliquer -, Léa Salamé a donc mis les points sur les i. Ce recadrage poli survient également peu après l'affaire Thomas Sotto, qui s'est retiré de son émission politique, qu'il co-animait avec son amie Léa Salamé, Elysée 2022, après la révélation de son couple avec l'experte en communication auprès du Premier ministre Jean Castex, Mayada Boulos. Elle-même compagne de Raphaël Glucksmann, le père de son fils Gabriel, la présentatrice de radio et de télévision avait décidé de s'écarter des émissions politiques le temps de la campagnes des européennes de son bien-aimé. Elle est ainsi d'autant plus vigilante.