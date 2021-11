"Tu es un mec bien" : Léa Salamé soutient Thomas Sotto, privé de leur émission

Complice de Thomas Sotto pour l'émission Elysée 2022 de France 2, Léa Salamé a affiché son soutien à son collègue via son compte Instagram. Alors qu'il a décidé de s'écarter de ce programme politique en raison de sa relation avec la conseillère du Premier ministre Jean Castex, Mayada Boulos, la journaliste a diffusé sur les réseaux sociaux un bel éloge pour son ami qui lui manque déjà. Il faut dire que c'est une situation qu'elle a personnellement connue, en couple avec le politique et essayiste Raphaël Glucksmann.

En légende de la photo décontractée de Thomas Sotto, Léa Salamé a écrit sur Instagram : "En plus d'être un excellent journaliste, tu es un partenaire formidable mais surtout un mec bien Thomas Sotto. Tu vas me manquer à la présentation d'Elysée 2022. Je t'embrasse fort mon ami." Un message réconfortant pour la star de France 2 qui a rapidement répondu à ses mots. "Merci, Léa. L'amitié est heureusement hermétique aux vents de l'époque. Mon amour pour la Grèce m'a appris que le meltem rendait fou. Visiblement il souffle aussi chez nous. Je t'embrasse", écrit le présentateur de Télématin, non sans émotion.