Thomas Sotto : Une relation amoureuse devrait le priver de son émission politique...

Alors que la campagne électorale pour la présidentielle de 2022 n'est pas encore officiellement lancée même si divers candidats déjà déclarés battent le pavé comme Yannick Jadot pour EELV, Anne Hidalgo pour le PS ou Marine Le Pen pour le Rassemblement National, la couverture médiatique est belle et bien là. Thomas Sotto devrait toutefois devoir faire l'impasse dessus en raison d'une relation privée...

C'est le journal Le Figaro qui relate l'information ce dimanche 7 novembre 2021. "Selon nos informations, Thomas Sotto devrait annoncer prochainement qu'il n'animera plus Élysée 2022 [l'émission politique de France 2 lancée en septembre 2021 avec Léa Salamé à la co-animation, NDLR]. La raison ? Sa relation avec une très proche collaboratrice du premier ministre Jean Castex. En l'occurrence, sa directrice de la communication, Mayada Boulos", écrivent nos confrères.

Une relation jusqu'ici méconnue du grand public mais aussi de France Télévisions où "on l'apprend" relate le quotidien. "Mais ce qui relève de la vie privée doit rester privé", affirme le groupe audiovisuel, toutefois bien conscient que la situation est dérangeante même si, pour le moment, le parti présidentiel n'a pas encore annoncé son candidat et que tout porte à croire que le président Macron tentera sa réélection. Jean Castex devrait d'ailleurs faire campagne en sa faveur. "Thomas Sotto est un journaliste exemplaire qui n'a jamais fait l'objet d'aucun reproche déontologique", martèle le groupe public. Il n'est d'ailleurs par le premier dans le monde du PAF à être en couple avec une personne du milieu politique puisque sa co-animatrice Léa Salamé partage sa vie avec Raphaël Gluksmann et avait ainsi elle aussi quitté l'antenne quelques semaines pendant les européennes de 2019.

"En toute logique, et pour éviter tout conflit d'intérêts, Thomas Sotto devrait sans doute annoncer, au-delà de son retrait d'Élysée 2022, qu'il ne fera plus d'interview politique sur France 2 durant la campagne présidentielle. Officiellement, celle-ci doit démarrer début janvier. Thomas Sotto pourrait décider de rester à la présentation d'Élysée 2022 jusqu'à cette échéance ou quitter ses fonctions dès à présent", ajoute Le Figaro. Mais l'animateur pourra rester à l'animation de Télématin avec sa camarade Julia Vignali.