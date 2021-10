Marine Le Pen à nouveau démasquée sur Twitter ? Un compte sème le doute

Avec ce compte qui fait écho à Jeanne d'Arc, une des icônes du parti de Marine Le Pen, et qui est une contraction de Rassemblement national, Marine Le Pen ou une personne travaillant pour elle peut défendre dans l'anonymat ses idées et les relayer. Avec ce moyen, elle peut aussi contredire les pro-Eric Zemmour, son meilleur ennemi, mais également Florian Philippot et sa nièce Marion Maréchal, souligne L'Express.

On remarquera un retweet en particulier, datant de 2020 : celui de Louis Aliot, son ex-mari depuis 2019, qui réagissait à une vidéo de Robert Ménard, maire de Béziers. "Béziers n'est pas Perpignan. Et Julien Sanchez et Steeve Briois où (sic) David Rachline réussissent aussi bien que lui. Ça fait dix ans que je travaille pour gagner et sans Marine Le Pen et le RN, pas de réussite possibles. A éviter donc : perdre le sens des réalités en nourrissant son ego."