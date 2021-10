Robert Ménard : Eclats de rire de sa femme Emmanuelle, celle qui a transformé sa vie

Le maire de Béziers Robert Ménard a assisté à l'inauguration du Parc des expositions de sa ville le 25 octobre 2021 en compagnie de son épouse Emmanuelle Duverger. Cette dernière affiche de nombreux sourires et éclats de rire devant les objectifs des photographes. Une femme qui a bouleversé sa vie.

Co-fondateur de l'association Reporters sans frontières (RSF), dont il est le secrétaire général de 1985 à 2008, Robert Ménard a un parcours politique qui l'a emmené loin de ses combats d'antan. Aujourd'hui, dans son entourage se trouvent les noms de Marine Le Pen et plus récemment, Eric Zemmour. Mais sa femme tient également une place très importante dans son cheminement politique.

Leur rencontre a eu lieu en 2000 à Bamako, en marge d'un sommet de la francophonie. "Elle m'a apporté quelque chose : je n'ai plus honte de ce que je pense, lisait-on dans Le Monde. C'est elle qui, de loin, pèse le plus sur mes décisions politiques. Quand elle désapprouve une de mes idées, je ne la mets pas en oeuvre." Son épouse nuancera en précisant que leur influence est "réciproque" (L'Express).

Emmanuelle Ménard, quatrième épouse de Robert Ménard, a fondé avec son mari de la maison d'édition Mordicus qu'ils dirigent ensemble. Sur le CV de madame, figure les postes de rédactrice en chef de l'ancienne revue trimestrielle Médias, ancienne juriste à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) et responsable des Master Class à l'Institut des hautes études de journalisme de Montpellier. Elle est directrice de publication du site Boulevard Voltaire, qu'elle a aussi lancé avec son époux. Dans Libération, on apprend qu'elle est une "catholique militante proche de la nébuleuse Civitas" et qu'elle est "engagée dans les Manif pour tous". Enfin, les amoureux ont signé des livres ensemble : La Censure des bien-pensants et Vive Le Pen !

Son ombre plane ainsi sur les positions de Robert Ménard. Dernière en date : la volonté de se rapprocher d'Eric Zemmour qu'il a reçu en ce mois d'octobre. Il a de nouveau "imploré" le polémiste presque candidat à s'unir avec Marine Le Pen.