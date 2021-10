Marine Le Pen "célibataire" fait une demande spéciale à un fromager...

A la traîne dans les sondages, rattrapée par son presque concurrent Eric Zemmour, Marine Le Pen s'active sur le terrain. En visite le 7 octobre 2021 dans le Puy-de-Dôme, pour le salon international des professionnels de l'élevage, elle a rencontré des éleveurs et des agriculteurs. Face à un fromager, elle a fait une inattendue confidence.

L'anecdote est rapportée sur Twitter par Loïc Besson de BFMTV, qui suivait visiblement le déplacement de la candidate d'extrême droite. Devant le stand d'un fromager local, Marine Le Pen était d'humeur à se laisser tenter par les produits de celui-ci y compris les plus odorants ou les plus forts en bouche... Et pour cause, à part elle, cela ne risquait de déranger personne. "J'aime tous les fromages et je suis célibataire alors vous pouvez même m'en donner un qui sent... enfin vous voyez quoi", a-t-elle ainsi confié. A 53 ans, de tante de Marion Maréchal - récemment remariée - est donc un coeur à prendre.