"Vous avez blessé beaucoup de gens" : Léa Salamé face à Jean-Luc Mélenchon, coups pour coups

Reçu dans l'émission On est en direct, samedi 2 octobre 2021, Jean-Luc Mélenchon était attendu de pied ferme par Laurent Ruquier et Léa Salamé. Et sur le plateau, l'interview de l'homme politique s'est malheureusement accompagnée de nombreuses tensions. Car le 23 septembre dernier, l'homme à la tête du mouvement La France Insoumise avait préféré débattre face à Eric Zemmour sur BFMTV plutôt que d'être le premier invité de l'émission Elysée 2022, animée par Léa Salamé et Thomas Sotto. Un choix qui avait beaucoup interpellé l'animatrice.

Après avoir rejoint le plateau, Jean-Luc Mélenchon a rapidement ouvert les hostilités en s'attaquant à la journaliste. Questionné sur ses aptitudes à rassembler la gauche, l'homme de 70 ans lui a adressé un premier tacle. "Le jour où vous aurez une émission qui fait autant de voix que moi aux élections, vous viendrez me démentir !", lui a-t-il lancé. Une remarque attendue par Léa Salamé qui s'est amusée de cette remarque : "Celle-là, il l'avait préparée !". "Léa, ne le prenez pas mal, je n'avais aucune mauvaise intention", lui a alors indiqué l'homme politique. "Je ne le prends pas mal. C'est pas le lieu. Mais vous avez blessé beaucoup de gens à la rédaction de France 2", lui a ensuite rétorqué la journaliste, déçue.

Des tensions rapidement dissipées

Après cet échange remarqué, Léa Salamé et Jean-Luc Mélenchon ont finalement trouvé un terrain d'entente. Par la suite, la journaliste lui a même proposé que le service public organise un énième débat où il pourra débattre avec le président de la République. Une rencontre officielle souhaitée par ce dernier.

Après s'être réjoui du faible audimat de l'émission politique du service public dans Touche pas à mon poste, vendredi 24 septembre 2021, Jean-Luc Mélenchon a rapidement regretté ses propos une fois face à Léa Salamé. "Moi, j'y suis pour rien, ils ont pris une belle taule", avait-il expliqué à Cyril Hanouna.

Ce nouveau numéro d'On est en direct a été suivi par 814 000 téléspectateurs, soit 13.2% du public.