Jean-Luc Mélenchon enfariné à son tour en plein Paris : sa réaction très surprenante

Présent à cette marche aux côtés d'autres figures politiques de la gauche comme le député LFI Éric Coquerel, le secrétaire national d'Europe Ecologie les Verts Julien Bayou - actuel candidat aux régionales en Ile-de-France - et le président et fondateur de Génération.s Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon a pris le temps de se nettoyer et de répondre à la presse après l'acte dont il a été victime. "Il y a une grande tension. Là, je ne sais pas quel était le motif de me jeter de la farine dessus... C'est vraiment un seuil qui a été franchi. Si vous ne me voyez pas plus ému que ça, c'est parce que ça aurait pu être pire... C'est fait pour intimider (...) Même si c'est pénible, il ne faut pas reculer", a-t-il lâché.

Quelques heures avant, c'était François de Rugy qui avait été enfariné lors d'un déplacement pour sa campagne à Nantes. Attablé à une terrasse avec des militants LREM, il avait été pris à partie par une femme qui lui avait balancé un sac de farine au visage.

Des actes d'anonymes envers des représentants politiques qui surviennent après le tollé suscité par la gifle dont a été victime le président Emmanuel Macron.