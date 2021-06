François de Rugy : Enfariné en pleine rue, il porte plainte !

François de Rugy poursuit sa campagne pour les régionales et ce n'est pas de tout repos ! Une Nantaise lui en veut encore pour le scandale du homard... Le député et ancien ministre a reçu un sac de farine au visage et a déposé plainte.

En politique, les scandales résistent au temps ! François de Rugy en a fait la triste expérience. Il a reçu un sac de farine au visage en pleine rue, par une citoyenne encore révoltée par le HomardGate. L'enfarineuse interpellée, l'ancien ministre a révélé son intention de déposer plainte. L'incident a eu lieu ce vendredi 11 juin 2021, à Nantes. François de Rugy était alors à la terrasse d'un restaurant et s'entretenait avec des militants LREM, après une action de campagne. Le député tête de liste aux élections régionales en Pays de la Loire a été pris à partie par une femme, qui lui a vidé un sac de farine au visage. "Rends le homard !", a-t-elle hurlé au moment de son lancé. "'Rends le homard ! : De Rugy enfariné ! Après le homard et le champagne, après le logement social d'Orvault aux frais du contribuable, après ses retournements de veste, ses mensonges et son opportunisme, une citoyenne à rappelé à @FdeRugy qu'il n'est pas bienvenu à #Nantes", précise le compte Twitter Nantes Révoltée, qui a publié une vidéo de l'incident.

Aprs le homard et le champagne, aprs le logement social d'Orvault aux frais du contribuable, aprs ses retournements de veste, ses mensonges et son opportunisme, une citoyenne rappel @FdeRugy qu'il n'est pas bienvenu #Nantes. pic.twitter.com/S3MGvvIFrs — Nantes Rvolte (@Nantes_Revoltee) June 11, 2021

En évoquant un homard, l'enfarineuse de François de Rugy réveille un scandale qui a éclaté en juillet 2019. Médiapart avait publié une vaste enquête consacrée au train de vie de l'ancien président de l'Assemblée Nationale, poste qu'il a tenu du 27 juin 2017 au 4 septembre 2018. L'article était illustré d'une photo d'un dîner de François de Rugy à table, lors d'un dîner fastueux où du homard était servi. Ces dîners privés, François de Rugy les aurait payés avec des fonds publics selon le site. Le député aurait également réglé de la même manière des dépenses extravagantes pour son appartement, son dressing ou encore un sèche-cheveux de luxe. Son épouse Séverine Servat en aurait également profité. Elle s'est lancée dans la rédaction d'un livre sur le sujet et avait tenté de se défendre en déclarant : "Quand j'ai vu la photo publiée par Mediapart, je n'ai pas eu de mal à me rappeler la scène.... ni la date : ce réveillon, c'est la seule fois - en quatorze mois - qu'on a eu du homard sur la table." Devenu ministre de la transition écologique et solidaire au sein du gouvernement d'Édouard Philippe, François de Rugy a quitté ses fonctions le 16 juillet 2019, six petits jours après les révélations de Médiapart.

Merci aux policiers qui ont interpell "l'enfarineuse" qui s'en est prise moi, alors que j'tais dans le centre-ville de #Nantes, en terrasse, avec des militants aprs une action de campagne.



Je dpose plainte.



Le dbat, toujours.



Les agressions physiques, jamais. — Franois de Rugy (@FdeRugy) June 11, 2021

François de Rugy a réagi à son enfarinement. Il a écrit sur Twitter : "Merci aux policiers qui ont interpellé 'l'enfarineuse' qui s'en est prise à moi, alors que j'étais dans le centre-ville de #Nantes, en terrasse, avec des militants après une action de campagne. Je dépose plainte. Le débat, toujours. Les agressions physiques, jamais." Cela intervient quelques jours après la gifle reçue par Emmanuel Macron en déplacement sur le terrain. Faut-il s'attendre à d'autres scènes similaires dans les semaines à venir ?