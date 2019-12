François de Rugy : Sa femme Séverine va sortir un livre après le #HomardGate

Il ne fait pas bon être dans le viseur de Médiapart et nombreux sont les élus à pouvoir en témoigner au fil des années... François de Rugy, ancien écologiste passé chez La République en marche, fait partie de ceux qui ont été emportés par des révélations du site. Il s'était ainsi retrouvé mêlé au #HomardGate et sa femme, la journaliste Séverine Servat, avait aussi été éclaboussée. Cette dernière va prendre la parole dans un livre.

Petit rappel des faits : en juillet 2019, Médiapart livre une vaste enquête mettant en cause François de Rugy pour son supposé train de vie du temps où il était encore président de l'Assemblée nationale ; il était devenu ensuite ministre de la Transition écologique et solidaire en septembre 2018. C'est ce qui deviendra le fameux #HomardGate sur la Toile en raison d'une photo d'un dîner avec le crustacé à la forte symbolique. On lui reproche notamment des dîners privés payés avec des fonds publics - ce qu'il dément catégoriquement - puis des dépenses extravagantes pour son appartement, son dressing ou encore un sèche-cheveux de luxe... Sa femme est aussi accusée d'avoir participé à ce fastueux train de vie. L'ancien écologiste quitte alors ses fonctions dans le gouvernement d'Edouard Philippe le 16 juillet, soit six petits jours après la publication de l'enquête de Médiapart.

La polémique liée à l'organisation de dîners lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale n'a toutefois donné lieu à aucune enquête judiciaire, mais seulement à un remboursement à l'Assemblée des dîners controversés. Médiatiquement, cela avait tout de même causé sa perte.

Comme le relate le magazine Closer dans les kiosques le 20 décembre, confirmant ainsi une information parue sur le site de L'Express en novembre dernier, Séverine Servat va publier un livre qui reviendra sur les accusations "pour raconter sa vérité et défendre son époux". La journaliste, qui travaille chez Gala, sera éditée par Michel Lafon et l'ouvrage est attendu pour le 27 février 2020. Pour l'heure, comme on peut le constater sur le site de la Fnac, le titre n'est pas encore disponible...