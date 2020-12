François de Rugy en deuil : face à un douloureux décès, son épouse Séverine à son côté

Triste nouvelle pour François de Rugy et sa famille. Le 17 décembre 2020 à Nantes, sa mère Maryvonne de Rugy est morte à l'âge de 80 ans, "dans la plus grande dignité". C'est l'épouse du député et ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, Séverine Servat de Rugy qui a annoncé son décès sur Facebook. Ancienne enseignante dévouée, Maryvonne laisse derrière elle son mari Dominique, leurs trois enfants et leurs six petits-enfants.

Samedi matin, François de Rugy a partagé sa peine le temps d'un message personnel publié sur Facebook : "Maman, tu es partie ce jeudi 17 décembre à la clinique Brétéché de Nantes. Tu t'es battue avec acharnement pendant quatre ans contre ce fichu cancer, l'homme politique a-t-il témoigné. Tu as étonné tes médecins pour cet acharnement."

Son épouse Séverine Servat de Rugy a elle aussi rendu hommage à sa courageuse belle-mère sur ce même réseau social : "Maryvonne de Rugy, maman de François, Anne et Manuel. Ex-professeure d'allemand. Qui ne ratait pas une exposition à Paris quand elle venait, la journaliste a-t-elle témoigné vendredi. Donna gracieusement des cours de français à des analphabètes venus de l'étranger à son arrivée à Nantes puis toujours aussi gracieusement des cours particuliers à ses élèves qui en avaient besoin pour les préparer au bac et aux concours mais aussi vante en jeunesse les mérites du quinoa et du yoga avant l'heure. Partie le 17 décembre dans la plus grande dignité. Celle dont elle était si capable. RIP madame."

Les obsèques se tiendront mardi 22 décembre à Nantes : une cérémonie religieuse sera célébrée à 14h30 en l'église Saint-Nicolas. Sur le faire-part du décès figurent naturellement le nom de Dominique de Rugy, également enseignant, leurs trois enfants François, Manuel et Anne, ainsi que ceux d'Aloïse et Isaac, les enfants de François de Rugy nés de sa précédente relation avec la journaliste et élue Emmanuelle Bouchaud, et ceux des autres-petits enfants Rugy, Esther, Judith, Alix et Gabriela.

Côté carrière, l'agenda de François de Rugy est bien rempli en cette fin d'année. Après son échec à l'élection du président du groupe LREM à l'Assemblée nationale en septembre dernier, il vient d'être choisi par son parti pour être le chef de file en Pays de la Loire pour les élections régionales de 2021.