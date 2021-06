Emmanuel Macron giflé : son agresseur condamné et incarcéré

18 mois d'emprisonnement. Voilà ce qu'avait requis le parquet contre Damien Tarel, qui a reconnu à l'audience avoir donné une gifle au président de la République Emmanuel Macron, le jeudi 10 juin 2021 à Valence. Le représentant du ministère public a regretté un "acte de violence délibérée" et "parfaitement inadmissible". Le procureur Alex Perrin avait également demandé à ce qu'un mandat de dépôt soit ajouté à la condamnation définitive. D'après lui, l'auteur de la gifle Damien T. pourrait récidiver, évoquant "une sorte de détermination froide" chez ce Drômois de 28 ans passionné de monde médiéval et d'autres armes d'époques, retrouvées chez lui. Ce directeur d'associations aux longs cheveux bruns "en lien avec les arts martiaux, le Moyen-âge et l'univers manga".

Finalement, comme l'a confirmé l'AFP, Damien Tarel a été condamné à 18 mois de prison dont 14 mois avec sursis. Il a donc 4 mois ferme à purger puisque que le mandat de dépôt à été requis à la barre.

Le procureur général avait demandé à ce qu'aucun aménagement de peine ne puisse être appliqué à la condamnation. Elle s'ajoute à une interdiction définitive d'exercer une fonction publique, de 5 ans d'interdiction de droits civils et civiques et de 5 ans d'interdiction de détenir des armes.

Cette gifle infligée à Emmanuel Macron lors d'un déplacement à Tain l'Hermitage a suscité l'indignation de l'ensemble de la classe politique même si le président de la République a relativisé le geste, dénonçant des "faits isolés" commis par "des individus ultraviolents".

De son côté, Emmanuel Macron met tout en place pour laisser l'incident derrière lui et minimiser les faits. Le jeudi 10 juin 2021, le président s'est rendu à Clairefontaine auprès de l'équipe de France de football, qui s'apprête à jouer l'Euro 2020, avec son épouse Brigitte Macron. La veille, le couple était de sortie à La Rotonde pour l'ouverture des restaurants.