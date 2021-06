Emmanuel et Brigitte Macron de sortie : tête-à-tête à La Rotonde pour le déconfinement

Avec cette belle étape du déconfinement passée, Emmanuel Macron espère que la vie "normale" puisse reprendre progressivement, tout en continuant de respecter les mesures sanitaires. Pour la première fois de l'année, les Français ont pu enchaîner une sortie au cinéma et un diner au restaurant dans une seule et même soirée. Une réouverture progressive des lieux de culture dont le président s'est félicité sur Twitter.

"Nous y sommes ! S'asseoir à la table d'un restaurant. S'évader le temps d'un spectacle. Vibrer à l'unisson dans des gradins. Retourner à la salle... Cette vie nous avait tant manqué ! Pour que cette reprise soit durable, continuons à respecter protocoles et gestes barrières", a tweeté Emmanuel Macron hier en début de soirée.

Après avoir été giflé par un homme en marge d'un déplacement dans la Drôme, le président de la République avait déjà pu déjeuner en terrasse avec son épouse Brigitte Macron et des acteurs de la gastronomie locale et nationale. "Tout va bien. Il faut relativiser cet incident qui est, je pense, un fait isolé. Il ne faut pas que cela vienne occulter le reste des sujets si importants qui concerne la vie de beaucoup. J'ai continué et je continuerai. Rien ne m'arrêtera", assurait-il mardi auprès du Dauphiné Libéré.