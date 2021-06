Emmanuel Macron giflé : son épouse Brigitte réagit et partage son inquiétude

6 / 16

Emmanuel Macron, président de la République, déplacement à Valence, avec sa femme Brigitte Macron, les chefs cuisiniers Louis Chabran et son père Michel Chabran posant avec l'equipe du restaurant après la rencontre et le déjeuner à la terrasse d'un restraurant avec les acteurs de la gastronomie locale et nationale Valence, le 8 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage