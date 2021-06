Emmanuel Macron a retrouvé Brigitte après la gifle : déjeuner en terrasse, dans l'apaisement

Cette journée du 8 juin 2021, Emmanuel Macron n'est pas prêt de l'oublier.

Le président de la République avait fini sa visite du lycée hôtelier de Tain l'Hermitage vers 13h15 lorsqu'il a décidé de redescendre de sa voiture pour aller à la rencontre du public qui l'attendait à la sortie de l'établissement. Escorté par ses gardes du corps, le chef de l'Etat a dû faire face à un grave incident. Un homme l'a giflé, une agression physique incroyable qui a fait le tour du monde et a provoqué l'indignation. La séquence en question, qui fait le tour des réseaux sociaux et des médias, montre un homme portant un tee-shirt kaki, une barbe noire et une chevelure longue, porter une gifle au président de la République, tandis qu'une voix hurle le cri de guerre royaliste "Montjoie Saint Denis!", ainsi que "À bas la macronie".