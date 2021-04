Brigitte Macron de retour en classe : en veste rock, la première dame joue les profs VIP

Après 35 ans d'expérience dans l'enseignement, c'est naturellement avec aisance que Brigitte Macron a renfilé le costume de professeure. Le 27 avril 2021, après s'être illustrée au palais de l'Elysée avec son époux, la première dame était dans la Drôme, à Valence, pour donner son premier cours au nouvel Institut des Vocations pour l'Emploi, ouvert depuis la mi-mars. Devant dix élèves en présentiel, et davantage en visioconférence, l'épouse d'Emmanuel Macron a dispensé un cours de culture générale sur le siècle des Lumières.

Soutenu et financé par le groupe LVMH, l'Institut des Vocations pour l'Emploi (Live) est destiné aux adultes de plus de 25 ans en décrochage scolaire et professionnel. En tant que présidente du comité pédagogique, Brigitte Macron s'est personnellement investie dans la conception du programme, avec l'aide de professionnels du secteur et celle de certaines personnalités telles que le chef Thierry Marx.

Neuf mois de formation, des cours de français, d'anglais, de mathématiques et d'histoire, des interventions réalisées par des personnalités, des artistes ou encore des sportifs, une aide financière pouvant aller jusqu'à 1000 euros... Tout a été pensé pour aider au mieux à l'épanouissement professionnel.