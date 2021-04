Brigitte Macron : Look monochrome et bracelet clinquant, sortie remarquée à l'Elysée

Une fois encore, Brigitte Macron témoigne de son amour pour les looks monochromes ! Ce 26 avril 2021, cette dernière était au côté de son mari Emmanuel Macron pour recevoir au palais de l'Elysée le président de la République fédérale d'Allemagne Frank-Walter Steinmeier, et sa femme Elke Büdenbender. L'occasion pour notre première dame de dévoiler une nouvelle tenue de travail ton sur ton.

Comme à leur habitude, c'est main dans la main que Brigitte et Emmanuel Macron ont fait irruption sur le parvis de l'Elysée, juste avant l'arrivée de leurs invités de marque. C'est vêtue d'une robe beige et d'un manteau à double boutonnage de la même couleur que la première dame de France est apparue. Côté accessoires, l'ancienne professeure de lettres de 68 ans a déniché un masque parfaitement assorti et personnalisé avec la lettre B. C'est ce qui s'appelle avoir le sens du détail... Brigitte Macron a complété son look d'une paire d'escarpins marrons, d'une montre à bracelet double tour et surtout, d'un large bracelet doré qui vient réveiller sa tenue.

Le 16 avril dernier déjà, au côté de son mari, la première dame s'était illustrée à l'Elysée en robe graphique Louis Vuitton pour recevoir le président ukrainien, Volodymyr Zelensky et sa femme Olena Volodymyrivna Zelenska (voir diaporama). Une sortie officielle d'autant plus remarquée que Brigitte Macron n'était plus apparue sur le parvis du palais depuis l'automne 2020 !

Lundi, avant de rejoindre Brigitte Macron pour ce déjeuner de travail avec le président allemand, Emmanuel Macron a effectué un déplacement à l'école élémentaire Paul Cézanne de Melun (Seine-et-Marne), à l'occasion de la rentrée des vacances de printemps. Une sortie qui a fait grand bruit puisque le chef de l'Etat a évoqué un éventuel assouplissement du couvre-feu. Comme l'a rapporté l'AFP, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué lundi matin que le président s'exprimerait "prochainement" devant les Français pour "leur donner les étapes du calendrier de réouverture" de certaines terrasses et lieux de culture prévue pour la "mi-mai".