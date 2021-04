Brigitte Macron surprend avec une robe graphique au bras d'Emmanuel pour un déjeuner à l'Elysée

Alors que la pandémie de coronavirus dure désormais depuis plus d'un an, le palais de l'Elysée s'est lui aussi plié aux mesures sanitaires en limitant le nombre de personnes, les réceptions et les rendez-vous. Par dessus le marché, le président et son épouse avaient tous les deux été isolés pour cause de tests positifs au Covid-19. Alors il était devenu rare de les voir ensemble sur le perron.

Le président de la république, Emmanuel Macron, et sa femme la Première Dame, Brigitte Macron ont de nouveau été vus main dans la main ce vendredi 16 avril 2021 pour recevoir à l'Elysée le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et sa femme la Première Dame, Olena Volodymyrivna Zelenska. Pour cet accueil, Brigitte Macron a surpris avec une longue robe noire à motif graphique coloré apportant une petite touche de peps à un style très sobre.

Cette rencontre a donné lieu à un déjeuner de travail. Il faut dire qu'un conflit armé se déroule à l'Est de l'Ukraine, impliquant la Russie. "Nous nous attendons à une reprise du cessez-le-feu après une réunion des conseillers des dirigeants ukrainien, russe, allemand et français prévue lundi", a déclaré aux médias Volodymyr Zelensky, à l'issue de sa rencontre avec son homologue, à laquelle la chancelière allemande Angela Merkel a participé en visioconférence souligne l'AFP.

A noter que, la veille, Emmanuel Macron était en déplacement sur le chantier de reconstruction de Notre-Dame, deux ans après le terrible incendie l'ayant fortement endommagée. Les travaux de restauration proprement dits n'ont pas encore commencé, jusqu'à présent, le temps a été consacré à la sécurisation du bâtiment, et les travaux de restauration complets devraient commencer au début de l'année prochaine. Le président a promis de mettre l'argent sur la table pour reconstruire à l'identique.