Brigitte Macron distinguée en rouge et noir pour une rencontre à l'Élysée

Auteure, journaliste et féministe, Beatriz Gutiérrez Müller n'est pas comme toutes les autres premières dames. Cette docteure en littérature avait refusé de s'occuper du dossier des familles, qui revient traditionnellement aux épouses de présidents au Mexique. Nommée à la tête de la nouvelle Coordination nationale de la mémoire historique et culturelle du Mexique - activité non rémunérée -, il était normal que sa première sortie en dehors du territoire mexicain soit axée sur la culture et l'éducation. Un profil qui a de nombreuses similarités avec celui de son homologue française, puisque Beatriz Gutiérrez Müller a également été professeure, de rhétorique et de linguistique, à l'Université autonome Benemérita de Puebla.