Brigitte Macron s'abreuve d'art, seule ou avec Roselyne Bachelot

Brigitte Macron, amie des arts ? Non contente d'avoir le goût du théâtre, ce qui lui avait permis de rencontrer son mari Emmanuel, la première dame s'intéresse aussi à d'autres domaines artistiques. Elle a été vue à Arts Paris 2020, la foire d'art moderne et contemporain, mais aussi auprès d'architectes et designers pour un double événement : Parcours des Mondes et la Paris Design Week.

Visite au Grand Palais

Brigitte Macron a montré son soutien à la rentrée culturelle, forcément chamboulée par la pandémie de coronavirus mais qui fait tant bien que mal de la résistance. Accompagnée de la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, elle est allée visiter l'événement Art Paris 2020, la foire d'art moderne et contemporain, organisée au Grand Palais du 10 au 13 septembre. Il s'agissait du premier grand rendez-vous culturel et de marché en Europe depuis six mois. Ce nouveau cru réunissait 112 galeries de 15 pays au fil de deux thématiques : un regard subjectif et critique sur la scène française avec une sélection de 18 artistes confié à Gaël Charbau autour des notions de récit, d'histoires singulières et universelles et un fil thématique sur la péninsule ibérique mettant en lumière l'art espagnol et portugais des années 1950 à nos jours.

Brigitte Macron, masque de protection contre le Covid-19 sur le visage, a notamment eu droit à des explications de la part de Valérie-Anne Giscard d'Estaing sur le stand de la Galerie XII, comme l'a précisé Tristan Bromet, chef de cabinet de la première dame sur Instagram.

Détour par Saint Germain des Près

Mais l'épouse du président de la République ne s'est pas contentée que d'une visite au Grand Palais. Le 9 septembre, c'est rue Bonaparte, dans le chic 6e arrondissement de Paris, lors de l'inauguration de la nouvelle galerie de Lucas Ratton, que l'on pouvait repérer Brigitte Macron. La première dame, vêtue façon casual en pantalon noir, bottines et veste argentée, a découvert les neuf pièces - plus d'autres pièces de la galerie - de mobilier issues de la nouvelle collection Table Splash des architectes et designers Daniel et Michel Bismut. Comme le précise la galerie spécialisée dans les oeuvres rituelles d'Afrique, cette présentation se faisait dans le cadre de l'événement Parcours des Mondes - qui existe depuis presque vingt ans - ainsi que de la Paris Design Week.

La première dame n'était pas la seule invitée de marque de la galerie puisqu'on a aussi vu passer Yamina Benguigui, Ary Abittan, Amir et sa femme Lital, Lorenzo de la Rochefoucauld, Sophia, Arabelle Reille ou encore William Nya, Clémence et Didier Krzentowski, Anna Demina, Alexandre Biaggi...