Brigitte Macron : Retour dans le lycée où elle a rencontré Emmanuel

Brigitte et Emmanuel Macron n'auraient peut-être jamais formé un couple si leurs chemins ne s'étaient pas croisés au début des années 1990 à Amiens, où ils sont tous les deux nés. A cette époque, Brigitte Macron, alors Brigitte Trogneux, enseignait les lettres et le théâtre au lycée de La Providence tandis que le futur président de la République y était inscrit en tant qu'élève.

Face au qu'en dira-t-on, les parents d'Emmanuel Macron avaient par la suite choisi de l'éloigner de sa Picardie natale pour lui faire suivre sa terminale à Paris, dans le prestigieux lycée Henri IV. Un éloignement bien vain qui n'avait pas réussi à rompre le lien déjà très fort qui unissait le lycéen et sa future épouse. Le coup de foudre avait eu lieu. "Le premier trimestre n'a pas été drôle. On s'appelait tout le temps. On passait des heures au téléphone, mais des heures et des heures. Et, petit à petit, il a vaincu toutes mes résistances. De manière incroyable, avec patience...", avait d'ailleurs raconté Brigitte dans le documentaire Emmanuel Macron, la stratégie du météore diffusé en novembre 2016 par France 3.

C'est forcément avec plein de souvenirs en tête qu'elle est retournée dans son ancien lycée le 22 novembre 2019. A l'occasion de son déplacement dans la Somme pour accompagner son époux, Brigitte Macron a retrouvé La Providence. Une visite immortalisée en photos par son chef de cabinet Tristan Bromet et partagée sur Instagram. L'ancienne prof de l'établissement s'est rendue dans une classe et a échangé avec les élèves.