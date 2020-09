Roselyne Bachelot : Sa réponse cash aux critiques de Clara Luciani

Mercredi 9 septembre 2020, Roselyne Bachelot était invitée sur le plateau de C à Vous (France 5), afin de défendre l'action du gouvernement qui a annoncé un plan de relance de l'économie qui consacre notamment 2 milliards d'euros à la culture. La ministre a profité de son passage pour répondre aux attaques, à commencer par celles de la chanteuse Clara Luciani.

Avec la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, le monde culturel est fortement touché, victime par exemple de mesures qui limitent les jauges de spectateurs. Ainsi, de nombreux chanteurs ont été contraints de renoncer à leur tournée. Sur Instagram, Clara Luciani avait taclé Roselyne Bachelot alors que les artistes commençaient à s'agacer de ne pas voir le bout du tunnel. "La culture crève la gueule ouverte. Vous passez de bonnes vacances, madame Roselyne Bachelot ? Parce que nous on a mal au bide et au coeur et on attend des réponses qui n'arrivent pas. Mon métier me manque, mon public me manque, et je pense à tous les travailleurs du monde du spectacle et je leur envoie tout mon soutien", avait commenté l'interprète du tube La Grenade. Cet été, la dérogation obtenue par le parc du Puy du Fou pour accueillir plus de 5000 spectateurs avait beaucoup fait jaser.

La ministre de la Culture a alors tenu à réagir à cette attaque. "Un petit mot sur Clara Luciani, je trouve ça inutile ! Comme si je me tournais les pouces rue de Valois... Vous connaissez la vie des ministres ! C'est... C'est mesquin", a répondu cash Roselyne Bachelot. L'ancienne chroniqueuse télé et pensionnaire régulière des Grosses Têtes a prouvé une nouvelle fois qu'elle ne se prive pas de dire le fond de sa pensée. Ce qu'elle avait d'ailleurs déjà fait sur le même plateau, en avril dernier, quand elle taclait le décrié professeur marseillais Didier Raoult...