Roselyne Bachelot revancharde : "Je tiens un cahier..."

Déjà réputée pour son franc-parler, Roselyne Bachelot ne se retient plus du tout depuis qu'elle a quitté la politique. L'ex-ministre de la Santé (2007 à 2010), qui a récemment reçu de plates excuses sur la Toile à propos de sa gestion du stock de masques de la France il y a quelques années lors de la grippe a (H1N1), était invitée de C à vous le 14 avril 2020 et a avoué tenir une liste de personnalités un peu trop bravaches...

Au lendemain de la très suivie allocution présidentielle d'Emmanuel Macron, qui a annoncé la date du 11 mai comme possible point de départ d'un déconfinement, Roselyne Bachelot a salué le ton du président ainsi que sa capacité à reconnaître qu'il avait commis "des erreurs". L'ancienne femme politique de 73 ans a ajouté qu'elle aimerait bien que d'autres personnalités de la politique, des médias, de la santé ou encore du monde syndical fassent elles aussi leur mea culpa. Une manière de tacler ceux qui parlent un peu trop vite... "Qu'il ne soit pas seul à reconnaître des erreurs, parce que les erreurs, elles ont été commises. Vous voulez que je fasse un florilège des erreurs ?", a-t-elle déclaré à Anne-Elisabeth Lemoine.

Et Roselyne Bachelot, qui officie ces derniers temps de manière assez régulière dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL, d'ajouter : "Je peux citer par exemple le responsable CGT, qui est par ailleurs médecin urgentiste [Christophe Prudhomme, NDLR], qui disait : 'Si on arrête l'économie comme on est en train de le faire, l'écosystème hospitalier ne va pas tenir.' Je dédie cette phrase par exemple aux syndicalistes qui interviendront sur ce sujet. Ou au professeur Raoult [qui s'est illustré par son traitement décrié à la chloroquine, NDLR] en disant qu'il y aurait moins de morts par l'épidémie de coronavirus que par accident de trottinettes... J'en ai un certain nombre. Je tiens un cahier. J'aimerais que les excuses soient largement partagées..." Nul doute qu'elle saura rappeler aux uns et aux autres, en temps voulu, leurs erreurs...