Municipales 2020 : Roselyne Bachelot se lâche et fait le buzz !

Alors que les Français ne savaient pas vraiment sur quel pied danser dimanche 15 mars 2020, en raison du maintien du 1er tour des municipales, bien que le gouvernement ait demandé de limiter au maximum les déplacements et les interactions, environ 45% des électeurs se sont déplacés aux urnes. La soirée électorale de LCI a pu compter sur l'ancienne ministre Roselyne Bachelot, qui a donné son avis cash sur le coronavirus...

Sur le plateau, l'ex-ministre de la Santé reconvertie en chroniqueuse médias a relaté qu'elle suivait à la lettre les recommandations sur les fameux "gestes barrières" contre la diffusion du coronavirus ; des règles à suivre notamment dans les bureaux de vote. "J'étais dans une réception, je ne veux pas serrer les mains, je fais le geste du coude et il y a une dame, qui devait être au moins à bac + 10, qui me dit : 'Vous n'allez quand même pas écouter les balivernes du gouvernement ?' Je lui dis que je n'écoute pas les balivernes mais que j'écoute les conseils des autorités sanitaires. Elle me dit qu'ils sont 'tous vendus aux labos'", a-t-elle relaté pour contextualiser son propos.

Et Roselyne Bachelot, toujours aussi franche, d'ajouter : "Les bras m'en sont tombés. Je vais vous dire, je l'ai traitée de grosse connasse ! Ça m'a fait plaisir." L'ancienne femme politique de 73 ans, agacée par son interlocutrice de toute évidence adepte de la théorie du complot, a expliqué avoir réagi comme ça, car elle s'était sentie "insultée comme professionnelle de santé [elle a d'abord été pharmacienne, NDLR] et comme ancienne ministre de la Santé." Un poste qu'elle a occupé de 2007 à 2010.

Une séquence très partagée sur Twitter où elle a été vue plus d'un demi-million de fois. D'ailleurs, son camarade des Grosses Têtes, l'animateur Christophe Beaugrand, lui a apporté son soutien. "Voici ce que ma copine a répondu à une femme qui mettait en doute l'utilité des mesures de précaution. Go Roselyne !!!", a-t-il réagi.

Pour l'heure, l'épidémie de coronavirus a fait 127 morts en France et plus de 5400 personnes contaminées.