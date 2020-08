Roselyne Bachelot : Présente et masquée pour applaudir Pierre Palmade

Roselyne Bachelot n'est pas qu'une grande fan d'opéra. La nouvelle ministre de la Culture aime aussi l'humour, les auditeurs des Grosses Têtes sur RTL pouvaient en témoigner lorsqu'elle y était pensionnaire. Ainsi, mardi 25 août 2020, elle est allée se détendre en assistant à la formidable pièce de Pierre Palmade.

Masque de protection contre le coronavirus sur le visage, Roselyne Bachelot a en effet été vue au théâtre du Marais, dans le 3e arrondissement de Paris, pour assister à une représentation de la pièce Assume, bordel. Un spectacle signé Pierre Palmade, qui l'a écrit pendant le confinement et qu'il joue en compagnie de son complice Benjamin Gauthier.

L'histoire de la pièce : "Pierre et Benjamin s'aiment d'un amour fou. Ils sont en couple depuis trois ans ! Mais tout devient prétexte à engueulades et ils ne se parlent plus qu'en se disputant. C'est l'amour vache ! Le fond du problème ? Pierre n'assume pas vraiment d'être en couple avec un homme et, disons-le, il n'assume pas son homosexualité tout court. Benjamin, militant convaincu pour la cause gay, n'en peut plus de devoir se cacher... les menaces et les ultimatums arrivent... Benjamin n'a qu'une envie : crier à Pierre 'Assume, bordel !'."

À noter que le spectacle affiche complet jusqu'au 28 août, mais qu'il se joue encore en septembre.