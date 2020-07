Clara Luciani "mourante" ? Elle dévoile enfin la vérité sur son état de santé

Si les médias soupçonnent (à tort) un état de santé alarmant chez l'artiste, c'est aussi parce qu'elle avait confié en novembre 2019 être atteinte d'une maladie neurologique appelée "le tremblement essentiel". Très handicapante, cette maladie provoque de vifs tremblements comme elle l'avait expliqué dans les colonnes du Parisien. "J'ai une maladie qui s'appelle le tremblement essentiel. (...) C'est héréditaire, ma mère a ça aussi. (...) Je tremble toujours un peu et c'est accentué par le stress et la fatigue", révélait l'artiste. Quelques mois plus tard (en mars 2020), la musicienne s'était également confiée dans l'émission Sept à huit (TF1) sur le sujet. "Quand je suis sur scène, on se demande si je suis droguée ou si j'ai bu", déclarait-elle, amusée.

Pour prouver sa forme olympique, Clara Luciani a d'ailleurs dévoilé les premières images de son nouveau clip le 28 juillet 2020. En légende, elle écrit : "Alex Kapranos et moi avons repris l'iconique Summer Wine de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood (que j'ai en partie réadapté en français). Le clip est en ligne : un karaoké endiablé dans un mystérieux désert imaginé par @inlovingmemoryofryder, un vin doux (très doux) à boire sans modération....!"