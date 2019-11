Brigitte Macron garante de la culture à l'Elysée, "un véritable showroom"

Dans le numéro du 28 novembre 2019 du Point, il est notamment question du rapport d'Emmanuel Macron à la culture. Son épouse Brigitte Macron détenant une place importante dans la vie à l'Elysée, la première dame est également évoquée. C'est ainsi que l'un des proches de l'ancien professeur de lettres et de théâtre l'a décrit comme "la vraie Mme Culture de l'Elysée".

Proche de Brigitte Macron, avec qui il est souvent amené à faire des déplacements, Franck Riester, ministre de la Culture, va dans ce sens : "Brigitte m'appelle régulièrement pour me parler d'un artiste ou d'une autre. Elle connaît particulièrement bien le théâtre." Pour Stéphane Bern, monsieur patrimoine, l'amour des Arts de la première dame se ressent à l'intérieur du palais présidentiel, dont elle a fait "un véritable showroom". Les créations françaises y sont à l'honneur "avec l'aide d'Hervé Lemoine, directeur du Mobilier national, qu'elle a elle-même promu", complète Le Point. Et c'est toujours avec beaucoup de passion que Brigitte Macron fait visiter ces lieux qu'elle occupe maintenant depuis un peu plus de deux ans.

Par exemple, en octobre dernier, la première dame a offert une visite guidée de l'Elysée à l'association Princesse Margot qui lui a rendu visite le 18 octobre comme le rappelle son agenda détaillé publié tous les mois sur le site officiel de l'Elysée. C'est avec la même fierté qu'elle a accueilli Lalla Malika Issoufou, la femme du président de la République du Niger le 9 octobre, afin de préparer le programme des conjoints pour le Sommet Afrique-France 2020.

Ce mois d'octobre a également été marqué la visite de la princesse Mary du Danemark. Ensemble, elles se sont rendues à la cité scolaire Alphonse de Lamartine, collège-lycée, située dans le 9e arrondissement de Paris. Une visite sur le thème de l'apprentissage du Danois et de la lutte contre le harcèlement scolaire.

Brigitte Macron s'est également déplacée à Marseille, pour visiter le service des urgences pédiatriques de l'Hôpital de la Timone, et rencontrer le footballeur Florian Thauvin, avec qui il a participé à une table ronde, avec également les membres de l'association A3 - Aide Aux Aidants.

La première dame a également retrouvé Franck Riester et Stéphane Bern au Salon International du Patrimoine Culturel qui s'est déroulé au Carrousel du Louvre.

Parmi toutes ces multiples actions (et bien d'autres sont listées dans son agenda), Brigitte Macron a poursuivi son engagement auprès de L'Institut des Vocations pour l'Emploi (LIVE) en participant à des réunions de travail et une réunion du comité pédagogique.