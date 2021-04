Diaporama Brigitte Macron de retour en classe : en veste rock, la première dame joue les profs VIP

Le président de la République française, Emmanuel Macron et sa femme, la première Dame, Brigitte Macron reçoivent le président de la République fédérale d'Allemagne, et sa femme, la première Dame pour un déjeuner de travail au palais de l'Elysée à Paris, France, le 26 avril 2021. © Stéphane Lemouton/Bestimage

Le président de la République française, Emmanuel Macron et sa femme, la première Dame, Brigitte Macron reçoivent le président de la République fédérale d'Allemagne, et sa femme, la première Dame pour un déjeuner de travail au palais de l'Elysée à Paris, France, le 26 avril 2021. © Stéphane Lemouton/Bestimage

Le président de la république française, Emmanuel Macron et sa femme la Première Dame, Brigitte Macron reçoivent le président ukrainien et sa femme pour un déjeuner de travail au palais de l'Elysée à Paris, France, le 16 avril 2021. © Stéphane Lemouton/Bestimage

Le président de la république française, Emmanuel Macron et sa femme la Première Dame, Brigitte Macron reçoivent le président ukrainien, Volodymyr Zelensky et sa femme la Première Dame, Olena Volodymyrivna Zelenska pour un déjeuner de travail au palais de l'Elysée à Paris, France, le 16 avril 2021. © Stéphane Lemouton/Bestimage

Le président de la république française, Emmanuel Macron et sa femme la Première Dame, Brigitte Macron reçoivent le président ukrainien et sa femme pour un déjeuner de travail au palais de l'Elysée à Paris, France, le 16 avril 2021. © Stéphane Lemouton/Bestimage

Le président Emmanuel Macron et la première dame Brigitte Macron en visite à l'imprimerie Catalano à Dammartin-en-Goële. Le couple présidentiel a été accueilli par Michel Catalano, ancien otage des frères Kouachi le 9 janvier 2015, et son épouse, Véronique. Le 11 mars 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage

Le président de la république, Emmanuel Macron et la première dame, Brigitte Macron durant la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme, devant la statue La Parole portée aux Invalides, Paris, France, le 11 mars 2021. © Stéphane Lemouton / Bestimage

Thomas Pesquet - Emmanuel Macron et sa femme Brigitte en visite au Centre national d'études spatiales de Paris, à l'occasion de l'atterrissage de l'astromobile Perseverance sur Mars. Le 18 février 2021 © Eliot Blondet / Pool / Bestimage

Claude Lelouch et sa compagne Valérie Perrin, la première dame Brigitte Macron - Sorties de la messe en hommage à Robert Hossein en l'église Saint-Sulpice à Paris. Le 9 février 2021

17 / 20

Brigitte Macron et les candidates de The Voice Kids 2020 Sara et Rania - La Première Dame Brigitte Macron (présidente de la Fondation des hôpitaux de France) visite la maison des adolescents du Loir-et-Cher, située rue des écoles, à Blois, France, le 3 février 2021. La structure a bénéficié, lors de sa création, d'une aide financière de l'opération Pièces jaunes. © Cyril Moreau/Bestimage