Brigitte Macron de sortie : joyeuses retrouvailles avec un couple princier, Stéphane Bern ravi

Depuis le mois de septembre 2020, le prince Joachim officie dans la capitale en tant qu'attaché de défense à l'ambassade du Danemark. Un nouveau poste pour lequel il a délocalisé sa petite famille en France un an plus tôt, le temps de suivre une formation au Centre des hautes études militaires (CHEM) et à l'Institut des hautes études de la Défense nationale (IHEDN) à l'École militaire. Ses deux plus jeunes enfants, Henrik et Athena (11 et 8 ans), qu'il partage avec la princesse Marie, semblent quant à eux s'épanouir à Paris malgré une scolarité bilingue quelque peu éprouvante.

Joachim de Danemark semble aujourd'hui complètement remis de son AVC, survenu l'été dernier, alors qu'il profitait de vacances en famille au château de Cayx (propriété de la famille royale dans le Lot). Le plus jeune fils de la reine Margrethe II et de son mari, le prince consort Henrik, avait été admis en urgence au CHU (Centre hospitalier universitaire) de Toulouse, où il avait été opéré avec succès d'un caillot sanguin au cerveau. Il était finalement sorti de l'hôpital quelques jours plus tard, sans séquelles, notamment grâce à l'intervention "incroyable" de sa chère et tendre...