Diaporama Emmanuel et Brigitte Macron de sortie : tête-à-tête à La Rotonde pour le déconfinement

Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Trogneux quittent la Maison de la Radio et vont déjeuner à Montmartre le 4 septembre 2016. Brigitte Macron accompagnait son mari Emmanuel Macron à la maison de la radio pour faire une émission à l'invitation de France-Inter… Ensuite, comme à leur habitude ils ont été déjeuner dans leur restaurant préféré "La Cave des Abesses" puis ils se sont promenés sur la Butte Montmartre comme ils aiment le faire chaque dimanche.

Emmanuel Macron and his wife Brigitte Trogneux leave the Radio House and go to lunch in Montmartre, Paris, France on September 2016.