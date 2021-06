Brigitte Macron : Fan d'Astérix, elle visite une expo consacrée au héros gaulois

Réouverture des terrasses et des musées, retour du public aux événements sportifs, recul de l'heure du couvre-feu... Le déconfinement est bel et bien en marche ! Brigitte Macron en profite également. L'épouse du président de la République, Emmanuel Macron, a visité une exposition consacrée à un de ses auteurs de bandes-dessinées préférés.

Mercredi 26 mai 2021, Brigitte Macron s'est rendue au Musée Maillol, situé Rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement de Paris. Elle y a découvert, un jour avant l'ouverture au public, le contenu de l'exposition Uderzo, comme une potion magique, consacrée au défunt Albert Uderzo, co-créateur de la BD Astérix. Le Parisien a suivi la première dame au cours de cette visite qui a duré près de deux heures.

"Astérix, c'est un mythe français qui dit beaucoup de ce que nous sommes : des résistants. C'est amusant de voir comme ces personnages résistent au temps. Chez moi, les albums d'Astérix sont à disposition de mes petits-enfants. Les petits comme les ados savent très bien où les chercher", a confié Brigitte Macron au Parisien. L'ex-enseignante a même révélé l'identité de son personnage préféré, à savoir Bonemine, la femme du chef de village.

"Avec Bonemine, on se comprend", a-t-elle plaisanté. Elle sera interprétée par l'actrice Audrey Lamy dans le film Astérix et Obélix : l'empire du milieu, nouveau volet de la saga consacré aux héros gaulois réalisé et avec Guillaume Canet.