Diaporama Emmanuel Macron giflé : son agresseur condamné et incarcéré

Emmanuel Macron giflé : son agresseur condamné et incarcéré

En déplacement dans la Drôme dans le cadre d'une journée consacrée à la restauration, le président Emmanuel Macron a pris une gifle. Un Drômois de 28 ans, suspecté d'avoir giflé le président, a été interpellé avec un homme originaire du département. Tain l'Hermitage le 8 juin 2021 © Images Twitter @ALEXPLILLE via Bestimage

A quelques jours du coup d'envoi du championnat d'Europe de football, le président de la République française, Emmanuel Macron, et sa femme la Première Dame Brigitte Macron rencontrent les joueurs de l'équipe de France à Clairefontaine-en-Yvelines, France, le 10 juin 2021. N'Golo Kanté, Karim Benzema, Kylian Mbappé et le sélectionneur Didier Deschamps. © Jean-Emmanuel Etty/Pool/Bestimage

Emmanuel Macron, président de la République, déplacement à Valence, avec les chefs cuisiniers Louis Chabran et son père Michel Chabran après la rencontre et le déjeuner à la terrasse d'un restraurant avec les acteurs de la gastronomie locale et nationale Valence, le 8 juin 2021. © Romain Gaillard / Pool / Bestimage