Yannick Jadot et sa compagne Isabelle Saporta : unis par l'amour et l'écologie

Avec 27,7% des voix lors du premier tour de la primaire écologiste, Yannick Jadot est arrivé en tête du scrutin le 24 septembre 2021, suivi par Sandrine Rousseau. L'homme politique français de 54 ans se retrouve une nouvelle fois parmi les favoris pour représenter la parole d'Europe Ecologie les Verts lors des présidentielles de 2022. Une victoire qu'il partage avec la femme de sa vie, la journaliste et militante Isabelle Saporta, 45 ans.

Leur histoire devient connue du grand public en 2019. Yannick Jadot et son parti EELV se félicitent de leur percée aux européennes en 2019. Lors de son discours, il déclare alors : "Rien n'aurait été possible sans elle." Elle, c'est Isabelle Saporta qu'il fréquente depuis deux ans déjà. Journaliste, elle tient une chronique au sein de la radio RTL mais plus pour longtemps puisqu'elle décide de démissionner, non sans émotions. "Si j'avais voulu continuer le bal des faux-culs, je n'y serais pas allée. Mais j'en ai eu assez de cette tartufferie qui consiste à masquer au grand public ce que le petit milieu des médias sait très bien. J'ai eu envie d'être au côté de Yannick, c'était notre victoire", avait-elle expliqué au Parisien. L'intellectuelle est mère de deux filles d'une précédente et longue relation. De son côté, le député européen est papa de deux garçons.

Isabelle Saporta avait déclaré à ce même quotidien qu'elle s'engageait en politique – pas au côté de son compagnon – mais elle finit par se retirer de la campagne des municipales. Aujourd'hui, celle qui a signé des enquêtes sur l'environnement comme Le Livre noir de l'agriculture a été nommée en janvier dernier directrice littéraire des éditions Fayard chez qui elle a déjà publié plusieurs ouvrages. Une fierté qu'elle affiche en premier lieu sur son compte Twitter.

La rencontre de Yannick Jadot et Isabelle Saporta s'est fait sur fond de débat sur les insecticides néonicotinoïdes, responsables de dommages écologiques graves, notamment sur les abeilles, d'après Paris Match. Avec elle, il s'en va à la rencontre du monde de l'agriculture, à la fois victime et responsable de la pollution. En partageant la volonté de sauvegarder l'environnement, l'ancienne étudiante de Sciences Po Paris et le diplômé de Paris Dauphine forment désormais un couple très engagé.