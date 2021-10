Léa Salamé : Son chéri Raphaël Glucksman "hacké", photo et mots tendres

Ravi de voir ses collègues célébrer ses 41 ans avec un cliché où on l'imagine petit dans les bras de son père le philosophe André Glucksmann, il a commenté la publication avec un long message : "La surprise du matin ! Mon compte a été hacké par l'équipe :) Merci à Alice, Charles, Caroline, Chloé et Pierre avec lesquels j'ai tant de plaisir à mener tous ces combats. Merci à vous toutes et tous, surtout, qui nous donnez la force de les mener! Vous êtes ma seule force. Et je compte bien continuer à vous ennuyer encore longtemps:)))! Ensemble, toujours et jusqu'au bout !" Son amoureuse Léa Salamé a aussi ajouté sa patte avec un tendre commentaire : "Bon anniversaire mon amour."

Raphaël Glucksmann et Léa Salamé se rencontrent sur le plateau d'On n'est pas couché (France 2) en 2015. De leur couple, naît un garçon, Gabriel, 4 ans. L'essayiste a également un autre enfant, Alexandre (10 ans), dont la mère est Eka Zgouladze, femme politique géorgienne et ukrainienne. Il n'utilise jamais son compte Instagram pour montrer des instants privés, mais est très heureux de voir, cette fois, un joli cliché d'antan débordant à la fois de nostalgie et d'amour. Sa compagne et figure de la matinale de France Inter relaie des publications liées à son travail également, mais pas seulement. Ainsi, on pouvait découvrir le touchant câlin de son fils et son beau-fils au mois d'août dernier.