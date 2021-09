Léa Salamé maman : rare photo de famille avec son fils Gabriel

Léa Salamé semble ainsi se réjouir de la complicité de ses deux enfants. Auprès de Corse Matin, la journaliste de France Inter expliquait ce qui avait changé dans sa vie depuis qu'elle est devenue maman pour la première fois. "Je suis de plus en plus douce, même sur les plateaux. Au début, quand vous êtes une femme, vous êtes obligée de montrer que vous en avez autant que les hommes, d'en faire un peu plus pour marquer votre territoire sinon les politiques et les journalistes masculins vous bouffent. J'avais juré de ne jamais prononcer cette phrase tarte à la crème en interview : "La maternité adoucit". Mais j'assume aujourd'hui de le dire : La maternité m'a adoucie", avait-elle développé.

Cette année, Léa Salamé retrouve Laurent Ruquier sur le plateau de On est en direct (France 2), cinq années après son départ de l'émission On n'est pas couchés. La journaliste produit aujourd'hui son travail avec plus de sérénité. "Aujourd'hui, j'ai mûri et j'ai plus d'expérience. Mais j'avoue que je prends toujours mon petit shot de vodka avant de prendre l'antenne : cela m'enlève le trac...", a-t-elle confié à Télé 7 Jours.