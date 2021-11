Garou papa : il évoque comme rarement sa fille de 20 ans, qui lui "explique la vie"

C'est un nouveau Garou qui s'est présenté sur le plateau de On est en direct samedi soir sur France 2. Après quelque temps d'absence, le chanteur québécois a accepté de répondre aux questions de Léa Salamé et Laurent Ruquier, et ainsi d'évoquer sa nouvelle vie, perdue dans une forêt qu'il a achetée au Québec et où il s'est installé dans une grange rénovée. Dans cet environnement naturel, il s'est notamment mis à produire du sirop d'érable, mais surtout à composer ! En effet, après 25 ans de carrière, Garou s'est enfin lancé dans l'écriture pour la première fois. Il vient d'ailleurs de sortir son nouveau single intitulé UpScene. Et surprise, c'est sa fille Emelie qui lui a donné envie de mettre en boîte ses propres chansons.

Il s'est expliqué à ce sujet, évoquant alors cet enfant de façon exceptionnelle. "C'est la faute à ma fille. Parce qu'arrive la pandémie, je suis en tournée en Russie, puis finalement on rentre au bercail en panique, et j'ai du mal à voir ma fille parce qu'on est en quarantaine... Et puis je fais mon sirop d'érable et j'achète un ukulélé en érable pour ma fille. Et on se rencontre dans un parc et je savais que peut être j'éveillerai quelque chose parce que ma fille, j'ai essayé de lui apprendre le piano, la guitare, elle ne voulait pas ! Elle était comme coincée, en se disant : 'ça c'est à papa, personne ne va écouter mes trucs, je ne veux pas'. Et pour le ukulélé, elle m'a sauté dans les bras, elle était tellement heureuse ! Puis, elle s'est mise à composer des chansons et c'était formidable. Ça m'a mis la pression, je me suis dit 'il faut que j'y aille'. J'avais besoin d'une fille de 20 ans pour m'expliquer la vie", a-t-il raconté encore touché par ce déclic.

Il est bien rare que Garou parle de sa fille. À tel point que le grand public ne sait que très peu de choses sur la jeune Emelie si ce n'est que cette dernière est née le 7 juillet 2001 de sa relation avec Ulrika, un mannequin suédois.

Étaient également invités dans le numéro d'On est en direct ce 20 novembre 2021 : Emmanuelle Bercot, Cécile de France, Patrick Timsit, Michel Cymes, Yannick Jadot, Yann Arthus-Bertrand, Romain Grosjean et sa femme Marion, l'illusionniste Gus, le rappeur Sopico et le médecin Fabrice Denis. Du côté des audiences, le talk-show a été suivi par 1,06 million de téléspectateurs, soit 13.5% de l'ensemble du public.