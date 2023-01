"Comme un vieux couple" : Garou célibataire brise le silence sur sa rupture avec Stéphanie, après 11 ans

À Paris, Garou s'y trouve actuellement pour la promotion de son nouvel album sorti il y a quelques semaines, avec des reprises de l'un de ses chanteurs fétiches : Joe Dassin. C'est au restaurant le Manko dans le triangle d'or parisien et dont il possède des parts que l'interprète québécois a accepté de rencontrer nos confrères du journal Le Parisien, ce mercredi 4 janvier. L'occasion de parler musique bien sûr mais aussi d'évoquer sa vie privée, et notamment amoureuse. Le séducteur évoque sa rupture d'avec le top modèle canadien Stéphanie Fournier, qu'il avait rencontré durant l'année 2013, et semble se dire célibataire à demi-mot.

"J'ai enchaîné cinq jours de promotion à Paris et je rentre dans ma maison, je mets de l'huile dans la tronçonneuse pour couper du bois et je monte sur mon tracteur. Je suis tout seul et ça me va très bien", déclare-t-il. "Une façon de confier à demi-mot que sa relation avec Stéphanie, sa compagne depuis onze ans, est terminée", écrivent alors nos confrères. "C'est ma plus longue histoire. On commençait à vivre comme un vieux couple. Aujourd'hui, je me laisse plus de liberté", fait savoir l'ancien compagnon de Lorie. Seul ? Si Garou confie vivre seul depuis que Stéphanie n'est plus dans sa vie, c'est pourtant bien accompagné qu'il est apparu en novembre 2021.

Première apparition avec la très jolie Emily

Alors qu'on s'attendait à le voir au bras de Stéphanie, le 19 novembre 2021 à Paris, c'est avec une autre ravissante jeune femme que le célèbre chanteur québécois de 49 ans s'est présenté au tout premier dîner caritatif de la Fondation One Drop, organisé au Pavillon Dauphine, et dont il était le maître de cérémonie. Une nouvelle amoureuse qui répond au prénom d'Emily. Mais leur romance aurait-elle pris fin depuis cette première apparition des amoureux ? Très discret sur sa vie privée, la star de Notre Dame de Paris n'avait plus évoqué sa compagne Stéphanie depuis 2019, et ce mercredi 4 janvier 2023, il a enfin brisé le silence sur leur rupture. Mais en se disant seul, a-t-il aussi avoué être à nouveau célibataire ?