Lorie et son ex-relation avec Garou : ce qu'elle ne pouvait pas lui donner

Si aujourd'hui, Lorie Pester met un point d'honneur à protéger sa vie privée, il fut un temps, elle vivait ses relations au grand jour. Laure (son vrai prénom) a vécu des idylles avec le chanteur Billy Crawford ou l'acteur Philippe Bas. La belle blonde de 38 ans a également été amoureuse de Garou (48 ans). A nos confrères de Gala, en 2013, elle a révélé pour quelle raison cela n'avait pas marché.

De 2006 à 2010, Lorie a vécu une belle histoire d'amour avec le chanteur québécois. Elle l'a décrit comme un fêtard profitant de la vie alors qu'elle n'était qu'une "gamine". "Finalement, on se complétait bien. Avec lui, j'ai appris à m'amuser, sortir, lâcher prise", a-t-elle vite précisé. Leur relation était médiatisée, pour le plus grand plaisir de leurs fans. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'entre eux, cela n'a pas fonctionné. "Au final, je me suis rendu compte qu'il attendait des choses que je ne pouvais pas lui donner. Il me voulait plus présente, davantage à la maison. Mais j'avais aussi ma carrière à gérer. Durant cette période, j'ai mis ma vie professionnelle de côté pour me consacrer uniquement à ma vie privée", révélait-elle. A l'époque, l'idée d'avoir un enfant lui trottait déjà dans la tête.

Ce souhait, elle a mis de longues années à le réaliser à cause de son combat contre l'endométriose. Après la révélation de sa maladie en 2018, elle avait notamment expliqué avoir été victime d'une grossesse extra-utérine. Fort heureusement, Lorie a gagné cette bataille puisqu'en août 2020, elle est devenue maman d'une petite fille prénommée Nina. Une princesse qui la comble de bonheur et qu'elle souhaite préserver. Garou, quant à lui, a retrouvé l'amour dans les bras de Stéphanie Fournier, un top model d'origine canadienne.