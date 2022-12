Garou : "Il m'a appelé juste avant son départ", ses tristes confidences sur la mort de son "mentor"

Garou a affronté de multiples épreuves dans sa vie. Il y a quelques années, dans les pages de Paris Match, il revenait notamment sur l'assassinat de sa meilleure amie, Isabelle Bolduc, en 1996. "Elle a transformé ma vie en me faisant monter sur scène pour la première fois. Elle m'a toujours encouragé et, quand le succès est arrivé, elle est partie... J'ai mis du temps à me relever de cette épreuve tragique. J'avais une envie de vengeance qui aurait pu mal tourner", confiait-il au magazine, considérant alors qu'il avait été "sauvé" par la musique et la naissance de sa fille Emelie, aujourd'hui âgée de 21 ans et née de sa relation passée avec le mannequin suédois Ulrika.

D'autant plus que deux mois avant la naissance de son enfant, il vivait un nouveau drame. "J'ai eu très grave accident de voiture, (...) j'ai quitté la route et failli mourir. (...) J'ai pris conscience que ma fille allait bientôt naître, que j'avais des responsabilités. Je suis devenu un autre", révélait-il lors de cet entretien. Le 13 avril dernier, c'est dans l'émission En Aparté sur Canal+ qu'il évoquait de nouveau cet accident de la route :" J'ai compté à peu près six secondes, ma vie a défilé, j'ai réfléchi à des trucs techniques, j'ai essayé de calculer des mathématiques."

On l'appelait l'avocat des stars

Mais depuis cet accident, le compagnon d'Emily, voit la vie "d'une autre façon", expliquait-il à Nikos Aliagas en 2015 sur Europe 1. Cette semaine, il était à nouveau interrogé par l'animateur de TF1 mais pour Gala cette fois-ci. Ce dernier lui a demandé de citer son "héros dans la vie réelle", ce à quoi le chanteur de 50 ans a répondu "mon mentor", révélant ainsi ce nouveau drame auquel il vient d'être confronté : "Il (son mentor, ndlr) vient de décéder. Il a bénéficié de l'aide médicale à mourir. On l'appelait l'avocat des stars, la star des avocats. Il m'a appelé juste avant son départ, il y a dix jours. Ça m'a énormément touché. J'espère qu'il reviendra parmi nous comme maître Jedi".