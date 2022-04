"Ma vie a défilé..." : Garou victime d'un terrible accident, il raconte

Valeureux Quasimodo entouré de gargouilles dans la comédie musicale Notre dame de Paris en 1998, Garou a confié à quel point sa notoriété avait été dure à vivre et même "bizarre" dans l'émission En aparté sur Canal+. Repéré seulement un an plus tôt par Luc Plamondon en 1997, le jeune homme (Pierre Garand son vrai nom) alors âgé de 26 ans a totalement changé de vie du jour au lendemain grâce à l'immense succès de cette comédie musicale où il chantait avec Patrick Fiori et Hélène Ségara. Actuellement en tournée avec le spectacle Up Scène, il révèle être tombé dans les dangers de la nuit et avoir failli perdre la vie à cause d'excès.

"Forcément, j'ai eu du mal à comprendre ce qui arrivait. En même temps, je me suis défouler dans la fête, c'était génial. La nuit, c'était peut-être l'endroit où j'étais le plus normal, j'allais dans des endroits où les gens s'en foutaient un peu", confie l'interprète du titre Sous le vent. Un soir, le chanteur a un grave accident de la route au volant de sa Ferrari flambant neuve. Entre la vie et la mort, l'homme a vu sa vie défiler sous ses yeux. "J'ai compté à peu près six secondes où ma vie a défilé (...) J'ai réfléchi à des trucs techniques... Sur les six secondes, il y a eu deux secondes où j'ai vécu des heures de réflexion et les quatre autres secondes n'étaient que pour ma fille qui allait naître pas longtemps après : 'Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie ?'".

J'ai presque souvent honte

Heureusement, tout s'est bien terminé pour le papa d'Emelie (née en juillet 2001 de son union avec le mannequin suédois Ulrika) qui a depuis roulé sa bosse même s'il a toujours du mal à gérer sa célébrité. "J'ai presque souvent honte d'être une personnalité, j'ai beaucoup de mal avec ce côté-là parce que je n'ai jamais voulu ça. Tout le côté fans... J'ai du mal avec ça. Je ne me sens vraiment pas plus important que quelqu'un d'autre. Je ne suis pas quelqu'un de plus important que le dentiste", indique-t-il avec beaucoup d'humilité.

Amusé, le chanteur a également confié avoir été parfois comparé à la belle gitane de la comédie musicale lorsqu'il rencontrait des fans ! "On me disait : 'On peut avoir un autographe ? C'est Quasimodo !' On m'appelait même Esmeralda parfois !", a-t-il ajouté.