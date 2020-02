Hélène Ségara : Ses "tendres retrouvailles" avec Garou

Sur scène, ils ont respectivement incarné Esmeralda et Quasimodo, triomphant devant des milliers de spectateurs dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Un immense succès populaire qu'Hélène Ségara et Garou n'oublieront jamais. Alors qu'ils se sont retrouvés le temps d'un bref instant, ont-ils évoqué leurs vieux souvenirs ?

Sur le compte Instagram de la chanteuse, mardi 11 février 2020, on a pu voir une photo d'elle la représentant auprès de son confrère. "20 ans après, toujours la même complicité avec mon @garouofficial Des retrouvailles tendres et drôles... #notredamedeparis #friends #forever #duet #love #littlebrother #mybro #quasimodo #esmeralda", a écrit en légende Hélène Ségara. Dans la story de la star, on a aussi pu voir une photo similaire sur laquelle Garou s'est amusé à grimacer comme Quasimodo. Visiblement, la nostalgie n'était pas très loin... En revanche, on ne sait pas dans quel contexte les deux artistes ont eu la chance de se revoir.

Pour rappel, Hélène Ségara avait d'abord auditionné pour incarner Esmeralda mais le rôle avait échoué à la chanteuse israélienne Noa... qui avait finalement laissé tomber le projet. En 1998, elle obtient alors le rôle et se produit avec Garou, Patrick Fiori (Phoebus), Daniel Lavoie (Frollo) ou encore Julie Zenatti (Fleur-de-Lys).

L'an dernier, au moment de l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, Hélène Ségara et Garou avaient conjointement partagé leur peine face à ce drame qui faisait forcément un peu plus écho dans leurs coeurs que pour le commun des mortels. Nul doute qu'ils ont participé comme des millions de Français aux diverses cagnottes pour sa reconstruction ; le chiffre de 350 000 donations a été avancé.